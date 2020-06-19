محافظ الجيزة: جزاءات مشددة على المتقاعسين عن العمل..صور

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة زيارة لمستشفى أم المصريين العام للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات إستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.





أكد محافظ الجيزة أنه سيتم إتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.





حرص المحافظ على تفقد غرف العزل والإستقبال والفحص والطوارئ وغرف العزل للاطفال من المشتبه بهم أو مصابى فيروس كورونا والتى تم تجهيزها على أعلى مستوى وتوافر الاسره بها للتعامل مع أى حالات مرضيه طارئة من الاطفال.





كما حرص راشد على تفقد غرف عزل الاطقم الطبيه التى إصيبت بفيروس كورونا بمستشفى أم المصريين لتقديم كافه أوجه الدعم لهم والاطمئنان على سلامتهم حيث ثمن راشد مجهودات الأطقم الطبيه وتضحياتهم فى سبيل سلامه المواطنين مشيرًا أن مستشفى أم المصريين فقط قد شهدت إصابه 24 فردا من الاطقم الطبيه والتمريض وهو ما يعكس حجم المجهودات التى تنفذ على الارض وقد من الله عليهم جميعًا بالشفاء عدا حالتين فقط.





كما تفقد محافظ الجيزة العيادات المتنقلة والوحدة الصحية بالعمرانية للتأكد من جاهزية الوحده لإستقبال المرضي وصرف الادوية لذوى الأمراض المزمنه والتى ستقدم خدمتها إعتبارًا من السبت الموافق 20 / 6 /2020 بعدد 8 مواقع بالجيزة بناء على ما تم التوافق عليه مع السيدة الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وإستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة التى إنتهت قراراتهم أو إصدار قرارات جديدة وذلك بغرض إتاحة الخدمات الصحية بأماكن قريبة من إقامتهم .





وحرص المحافظ على التأكد من توافر المخزون الدوائى اللازم مشددًا أن المرحلة الحالية تستلزم مضاعفه المجهودات والغاء أى اجازات لتقديم الرعاية الطبيه الكامله للمرضي.





ويذكر أن أماكن تواجد القوافل غدًا هى وحدة رعاية الطفل بمدينة العمال بإمبابة ، ومركز شباب زنين ببولاق الدكرور ، وجزيرة محمد بالوراق ، والادارة الصحية بأوسيم ، والإخصاص بالصف ، والادارة الصحية بالعمرانية، ومركز طب الاسرة المستقبل باكتوبر، ونكلا بمنشأة القناطر.





رافق المحافظ خلال جولته المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية.