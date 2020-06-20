بدء امتحانات الثانوية العامة غدا بـ اللغة العربية وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوي العامة غدا الاحد الموافق 21 يونيو 2020 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا امتحان مادة اللغة العربية .





و وفقا لت جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، يستمر زمن الامتحان لمدة 3 ساعات من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا .





وبعد انتهاء امتحان اللغة العربية ، يتسلم طلاب الثانوية العامة ، سيتسلم الطلاب بوكليت امتحان التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء يوم 21 يونيو 2020 ، ليجيبوا عليهما في المنزل بإعتبارهما من المواد غير المضافة للمجموع ، ثم يعيدوا تسليمه في اللجان يوم 3 يوليو 2020.



