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تعليم

بدء امتحانات الثانوية العامة غدا بـ اللغة العربية وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 03:01 ص
طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة
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ياســـمين بدوي
ينطلق ماراثون امتحانات الثانوي العامة غدا الاحد الموافق 21 يونيو 2020 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا امتحان مادة اللغة العربية .

و وفقا لت جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، يستمر زمن الامتحان لمدة 3 ساعات من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا .

وبعد انتهاء امتحان اللغة العربية ، يتسلم طلاب الثانوية العامة ،  سيتسلم الطلاب بوكليت امتحان التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء يوم 21 يونيو 2020 ، ليجيبوا عليهما في المنزل بإعتبارهما من المواد غير المضافة للمجموع ، ثم يعيدوا تسليمه في اللجان يوم 3 يوليو 2020.

وردا على مخاوف الطلاب من كورونا، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: "سيتم توزيع جميع مستلزمات الوقاية من كورونا بالمجان داخل اللجان ، مع التأكيد على تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان يوميا، وتطهير وحدات الكنترول والتصحيح يوميا، وتقليل عدد الطلاب لـ 14 طالبا في اللجنة للحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب".
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