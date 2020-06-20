نشرة المرأة والصحة.. نصائح للأمهات للحد من توتر الأبناء فى الامتحانات.. احذر التعامل مع الحيوانات فى هذه الحالة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

ذكر تقرير رسمي صادر من قبل باحثين بالطب البيطري في المملكة المتحدة، أنه يجب تجنب احتضان الحيوانات الأليفة كـ الكلاب والقطط وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ان من دور هذا الفعل ان يزيد من انتقال الفيروس من الأشخاص المصابين بالفيروس إلى الأصحاء منهم.

حالة من الخوف و القلق تسيطر اليوم على طلاب الثانوية العامة ، وذلك لبدء ماراثون الامتحانات غدا، ويختلف امتحانات الثانوية العامة ، هذا العام عن غيرها من الأعوام السابقة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

إطلالات النجمات من أكثر الأمور التى تشغل بال الكثير من الفتيات لكى يستوحى منها موضة الموسم، لذا تحرص الكثير من نجمات الوسط الفنى على الأهتمام بأناقتهن و إطلالاتهن و الحرص على متابعة الموضة العالمية و اختيار ما يتناسب معهن.

قال الدكتور سامح أحمد، أستاذ مساعد أمراض الباطنة والقلب في جامعة تافتس بأمريكا: إن هناك علاقة قوية بين الصلع وشدة الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

الفيروسات التاجية هي في الواقع واحدة من أنواع الفيروسات العديدة التي يمكن أن تسبب نزلات البرد.

في الواقع، تشير التقديرات إلى أن أربعة أنواع من الفيروسات التاجية البشرية مسئولة عن 10 إلى 30 بالمائة من التهابات الجهاز التنفسي العلوي لدى البالغين.