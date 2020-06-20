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أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات

السبت 20/يونيو/2020 - 11:01 ص
تعرف على موضة ألوان
تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
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هاجر هانئ
إطلالات النجمات من أكثر الأمور التى تشغل بال الكثير من الفتيات  لكى يستوحى منها موضة الموسم، لذا تحرص الكثير من  نجمات الوسط الفنى  على الأهتمام بأناقتهن و إطلالاتهن و الحرص على متابعة الموضة العالمية و اختيار ما يتناسب معهن.

وقد لفتت بعض النجمات و المشاهير الأنظار خلال صيف 2020 بمجموعة متنوعة من الألوان الزاهية و المبهجة التى تتناسب مع صيف 2020، فيتميز دائما هذا الفصل بألوانه المميزة على عكس فصل الشتاء.

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فقد أعتمدت الكثير من النجمات على الفساتين و الإطلالات التى تميزت بنقوشات الورود التى جمعت بين الألوان المبهجة، فكان أبرزهن الفنانة ياسمين صبرى و هنا الزاهد و نسرين طافش و غيرهن من النجمات.

كما كان اللون الأبيض من الألوان المفضلة لدى البعض مع بداية صيف 2020، فيعد من الألوان المناسبة للغاية لفصل الصيف لأنه يعكس الحرارة ، وتألقت بهذا اللون الفنانة سيرين عبد النور و ريم سامى و امل بوشوشة .

الأزرق من الألوان التى تصدرت موضة صيف 2020  بجميع درجاته أيضا، ولفتت الفنانة ياسمين صبرى و ديانا حداد و لجين عمران و ريم مصطفى و سيرين عبد النور.




أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات
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