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مرأة

بملابس صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

السبت 20/يونيو/2020 - 08:11 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت هنا الزاهد فى الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت جيبة قصيرة باللون الأبيض كشفت عن قوامها الرشيق و نسقت معها بلوزرة قصيرة للغاية باللون الفوشيا حيث تميزت بنقوشات الورد ذات الألوان المبهجة.

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ولم تتكلف هنا الزاهد فى ارتداء الكثير من الأكسسوارات و لكنها أعتمدت على الأقراط الكبيرة المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت إطلالتها اعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابيية الهادئة.

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