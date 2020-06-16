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مرأة

مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:02 ص
فساتين زفاف المشاهير
فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا
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هاجر هانئ
على الرغم من تفشي وانتشار فيروس كورونا حول العالم، وفرض الكثير من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، إلا أن هناك بعض النجوم والمشاهير تحدوا كورونا وأقاموا حفلات صغيرة اقتصرت على حضور الأهل والمقربين  للاحتفال بزواجهم.

واتسمت فساتين زفاف المشاهير في زمن كورونا بأن غلب عليها الطابع البسيط وعدم المبالغة مما يتناسب مع الأجواء التي اقتصر أغلبها على حضور الأهل والمقربين فقط، حرصا منهم على اتباع الإجراءات الوقائية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

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خطفت الأنظار الفنانة ياسمين صبرى فى عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بفستان أبيض متوسط الطول أتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة، كما حمل توقيع دار الأزياء العالمية جيفينشي.

بينما تألقت إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان بفستان زفاف أبيض طويلا وبدون أكمام واتسم التصميم بقماش الجبير الذى زاد من أناقتها، وكان الفستان من أنامل المصمم أحمد فايز.

كما لفتت الأنظار راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي بفستانها الأبيض الجذاب الذى حمل توقيع المصمم العالمي زهير مراد واتسم التصميم بأنه  قصير يصل أعلى الركبة، وذا أكمام متوسطة الطول، كما تميز بالقماش الشيفون المطرز بنفس اللون.

واحتفلت الفنانة الشابة آية سماحة بعقد قرانها على حفيد الفنان فريد شوقى، وشقيق الفنانة ناهد السباعى، حيث ارتدت فستانا أبيض متوسط الطول، واتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد كما تميز بأنه مصنوع من القماش الستان البسيط غير المبالغ فيه.
مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور
مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور
مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور
مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور
مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور
مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور
مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور
مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور
مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور
مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور
مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور
مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور
مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور
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