في زمن الكورونا.. سيدة تسعد العرائس وتصمم فساتين تناسب الوباء

لم تقضي كورونا على أمل الأفراح تمامًا بل فتحت باب لموضة جديدة تضاف إلى فستان العرس، فقد انتهزت سيدة فرصة فرض ارتداء كمامة على الجميع، وقامت بتصنيع كمامات تليق بفساتين الأعراس وبيعها ضمن مشتملات الستان.





افتتحت "أونا شيكاك" معرض لفساتين العرائس واطلقت عليه Angelo ، وهو يقع في شارع دورست في دبلن بأيرلندا، في فبراير الماضي، لكنها اضطرت إلى إغلاق المتجر بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وبعد مرور الوقت عادت لتفتح "أونا" متجرها مرة أخرى، ولكن بطريقة مختلفة، فقد قامت بعرض فساتين العرائس في الفاترينا والبستهم أقنعة "كمامات" من نفس شكل الفستان،ولكنها اندهشت عندما بدأت العرائس بالاستفسار عن أغطية الوجه.





طلبات كثيرة اقتحمت متجر "أونا" للحصول عن فستان معه كمامة، لتعبر عن دهشتها قائلة : "إذا كان هناك التزام في أيرلندا بأن على الجميع ارتداء قناع ، فأنا متأكد من أن العرائس سيحتاجون إليه وأحب أن يكون هناك تطابق بين الفستان والقناع".









وكانت "أونا" التي استغلت فترة الحظر والإغلاق في تقديم النصائح للعرائس، قائلة:" أغلقت المعرض فترة ولكننا حافظنا على صحتنا وصحة غيرنا وتواصلنا مع عملائنا عبر الإنترنت وقدمنا ​​أفضل نصيحة ممكن".



























