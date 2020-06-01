الشغل والكورونا.. 5 إجراءات عليك اتباعها في العمل

وضع فيروس كورونا الاقتصاد العالمي على المحك، فقد تعطلت المصانع والشركات لأشهر بسبب الوباء العالمي، ولكن مع استمرار غياب اللقاح كان التعايش مع الفيروس هو الحل الامثل لعدد من دول كي تفتح أبواب شركاتها ومصانعها، ولكن مع تلك العودة هناك احتياطات وإجراءات على العاملين وأصحاب الشركات إتباعها.





وحدد الخبراء الإجراءات التي يتعين على الشركات اتخاذها بناءً على خمس خطوات رئيسية، تشمل استخدام الشاشات أو الحواجز لفصل الأشخاص عن بعضهم البعض ، وكذلك استخدام شريط الأرضية أو الطلاء لتمييز المناطق لمساعدة الأشخاص على البقاء على مسافة 2 متر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





1- التأكد من سلامة مكان العمل:

قم بإجراء تقييم للمخاطر بما يتماشى مع إرشادات الصحة والسلامة والبيئة، ومشاركة نتائج تقييم المخاطر مع زملائك وأرباب العمل كي تحققوا أعلى درجات السلامة.









2- تطوير إجراءات التنظيف وغسل اليدين والنظافة

يجب زيادة غسل اليدين وتنظيف الأسطح، وتشجيع الناس على اتباع الإرشادات المتعلقة بغسل اليدين والنظافة، وتوفير معقم اليدين حول مكان العمل بالإضافة إلى الحمامات

تنظيف وتعقيم الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بانتظام بشكل متكرر، وتحسين التنظيف للمناطق المزدحمة.

ووضع إرشادات واضحة بشأن الاستخدام والتنظيف للمراحيض، وتوفير مرافق تجفيف اليدين إما مناشف ورقية أو مجففات كهربائية.





3- العمل من المنزل

إذا كان العمل يمكن إجرائه من المنزل بكل سهولة، فعليك مناقشة ترتيبات العمل في المنزل مع المدير المسئول، حتى يقلل ذلك من انتشار الفيروس.





4- الحفاظ على مسافة 2 متر

يجب الحفاظ على مسافة 2 متر بين العاملين، ووضع لافتات لتذكير العمال والزائرين بتوجيه المسافات الاجتماعية، واستخدام شريط الأرضية أو الطلاء لتحديد المناطق لمساعدة الناس على البقاء على مسافة 2 متر.





5- استخدام الشاشات والحواجز

الحرص على إبقاء مسافة 2 متر بين مكاتب الموظفين، باستخدام الشاشات أو الحواجز لفصل الناس عن بعضهم البعض، وتقليل عدد الأشخاص الذين يتواصل معهم كل شخص باستخدام الهواتف على سبيل المثال .



