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مرأة

أبيض x أبيض.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

السبت 20/يونيو/2020 - 09:41 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

خطفت سيرين عبد النور الأنظار بأناقتها، حيث ارتدت تنورة باللون الأبيض و نسقت معها جاكيت قصير للغاية و ذا أكمام طويلة بنفس اللون البسيط الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت سيرين عبد النور حذاء صيفيا جذابا ذا كعب عالى، وأكملت إطلالتها الكلاسيك ببعض المجوهرات التى منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور على تسريحة الشعر المرفوع، واختارت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع إطلالتها الجذابة.

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