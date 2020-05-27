AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كالعروس.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذا الفستان

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:59 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها من احدث جلسة تصوير.
وخطفت سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة رائعة من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستانا أبيض طويل مصنوع من قماش الدانتيل المطرز كما أتسم التصميم بالكرانيش التى زادت من فخامة و اناقة إطلالتها.

اقرأ أيضًا:

وحمل فستان سيرين عبد النور فى احدث جلسة تصوير توقيع مصمم الأزياء العالمى زهير مراد، وانتعلت حذاء فضى ذا كعب عال، واكملت إطلالتها بأقراط صغيرة الحجم.

واختارت سيرين عبد النور مكياجا صاخبا كشف عن جمالها كما ارتكز المكياج على طلاء شفاه باللون النبيتى، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر فستان يسرا الجديد

مين أحلى.. يسرا وميساء مغربى تتألقان بفساتين مبهجة.. صور

بالأحمر الناري.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

سعر زهيد لـ قلادة سيرين عبد النور فى أحدث ظهور..صور

جيبة جلد ومكياج صاخب.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها في إطلالة جديدة.. شاهد

باليورو والدولار .. سعر حذاء وفستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

الصحة تكشف موعد ذروة كورونا فى مصر: عقاران نستخدمهما ضد الفيروس| فيديو

بفستان أنيق .. زوجة شيكابالا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

علاقة بيل جيتس بفيروس كورونا وزيارته المثيرة للجدل إلى الخليج.. ما القصة

أخبار السعودية اليوم.. مقتل وإصابة 9 أشخاص في إطلاق نار فى عسير.. إعلان جديد من الخطوط السعودية.. وتمديد صلاحية التأشيرات السياحية 3 أشهر دون مقابل

رد فعل غريب من يسرا بعد علمها بإصابتها بمرض خطير.. فيديو

التصالح في مخالفات البناء.. 8 مبان محظورة من الصلح بالقانون الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر امتناع البريطانيين عن البيض الأبيض طوال 40 عامًا

على البحر.. كارولين عزمى بإطلالة لافتة عبر إنستجرام

تعرف على سعر ومواصفات جيلي كولراي بعد غزوها للسوق السعودى.. صور