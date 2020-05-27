كالعروس.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذا الفستان

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها من احدث جلسة تصوير.
وخطفت سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة رائعة من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستانا أبيض طويل مصنوع من قماش الدانتيل المطرز كما أتسم التصميم بالكرانيش التى زادت من فخامة و اناقة إطلالتها.
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وحمل فستان سيرين عبد النور فى احدث جلسة تصوير توقيع مصمم الأزياء العالمى زهير مراد، وانتعلت حذاء فضى ذا كعب عال، واكملت إطلالتها بأقراط صغيرة الحجم.
واختارت سيرين عبد النور مكياجا صاخبا كشف عن جمالها كما ارتكز المكياج على طلاء شفاه باللون النبيتى، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.