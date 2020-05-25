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بالدولار و بعد الخصم .. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:30 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت سيرين عبد النور كعادتها فى الصور بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا و ذا أكمام غير تقليدية، واتسم التصميم بالقماش الرمادى اللامع، كما تميز الجمبسوت بأنه كشف عن قوامها الرشيق.

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وقد بلغت تكلفة جمبسوت سيرين عبد النور فى احدث جلسة تصوير 1146 دولارا أمريكيا  بينما بعد الخصم كان سعره  573 دولارا.

وأعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما أختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.

بالدولار و بعد الخصم .. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور
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