مكتبة مصر العامة تُطلق قناتها الرسمية وخدمة الاستعلام السريع على واتساب

في خطوة جديدة لتعزيز تواصلها مع جمهورها، أطلقت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، قناة رسمية على تطبيق "واتساب" تحت عنوان "مكتبتكم – خبر وحدث"، بهدف الإبلاغ الفوري عن كل جديد يخص أنشطة وخدمات المكتبة.

وتوفر القناة تحديثات لحظية ودقيقة تتضمن: مواعيد الورش التدريبية والأنشطة التفاعلية التي تستهدف الأطفال، الكبار، والنشء، إعلانات مبكرة عن الندوات الثقافية، اللقاءات الفكرية، والحفلات الفنية، وتغطية مصوّرة مختصرة للأحداث والفعاليات بعد انتهائها، وروابط التسجيل الفوري في الفعاليات والدورات، وإشعارات عاجلة بالمستجدات داخل أروقة المكتبة.

وأكدت إدارة المكتبة أن هذه القناة ذات طابع إعلامي فقط، ولا تستقبل استفسارات الجمهور، مشيرة إلى أنه يمكن التفاعل المباشر من خلال القنوات الرسمية الأخرى.

وفي إطار سعيها لتيسير تجربة الزوار، أطلقت إدارة العلاقات العامة بالمكتبة، أيضًا خدمة "الاستعلام السريع" عبر تطبيق واتساب، بهدف الرد الفوري على استفسارات الجمهور، وتوجيههم إلى الجهة المختصة داخل المكتبة سواء كانت الاستفسارات تتعلق بأنشطة الكبار أو الأطفال، أو بخدمات الإعارة، التدريب، أو الندوات.

وأوضحت الإدارة أن الخدمة الجديدة ذات طابع استعلامي وإرشادي فقط، ولا تقدم معلومات تفصيلية عن محتوى البرامج أو الدورات، داعية الجمهور للاعتماد عليها كوسيلة مساعدة للتوجيه داخل المكتبة.

رابط القناة الرسمية:

https://whatsapp.com/channel/0029VbAriAs2Jl8Jtc4zLp1S

خدمة الاستعلام السريع:

https://wa.me/201555420809