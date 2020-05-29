بملابس كاجوال.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة جديدة لها برفقة الفنان احمد فهمى عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.
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