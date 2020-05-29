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مرأة

بملابس كاجوال.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة جديدة لها برفقة الفنان احمد فهمى عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.


وظهرت بها سيرين عبد النور، ببنطلون جينز باللون الأزرق الغامق، ومرتدية معه توب باللون الابيض ليبرز جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء بالكعب العالي باللون الأحمر ليتناسب مع إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين فى الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التى تبرز عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج لإكمال إطلالتها.

وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ليبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط لإكمال إطلالتها.

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