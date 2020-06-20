قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. منع أية تجمعات للمواطنين خارج مقار اللجان في المنوفية

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية ، توجيهًا عامًا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بشأن منع وجود أية تجمعات للمواطنين أو أهالى الطلاب خارج مقار لجان أداء إمتحانات شهادة الثانوية العامة بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية .





وأكد إبراهيم أحمد أبوليمون، على توفير جو آمن وهادىء في محيط تلك المقار وتحقيق أعلى درجات الأمان لأبنائنا الطلاب للوصول بهم إلى بر الأمان خلال تلك المرحلة وإتخاذ الإجراءات القانونية فور حدوث أية مخالفات أو تجاوزات .





يأتى هذا في إطار توجيهات محافظ المنوفية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا والحد من إنتشار العدوى وضرورة إنتظام سير عملية إمتحانات الشهادة الثانوية.





كما شدد على رفع تجمعات القمامة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإنتظام عمليات التطهير والتعقيم بالمدارس قبل وبعد أداء الإمتحانات والتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب.