التوصيل دليفري.. 5 توصيات برلمانية لمنع التزاحم أمام صيدلية الإسعاف

حذر نواب البرلمان من مشاهد تكدس المواطنين لاسيما المصابين ومخالطيهم أمام صيدلية الإسعاف للحصول على أدوية المناعة وعلاج كورونا، مؤكدين أن هذه المشاهد ستهدر كل الجهود التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لمواجهة انتشار الوباء المستجد.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز توصيات النواب للقضاء على هذه الأزمة:





1. التحرك السريع والتدخل العاجل لوقف هذه الكارثة وإيجاد آلية لتوصيل الأدوية إلى المصابين في المنازل وتوسيع نطاق الصيدليات المتوفرة فيها أدوية المناعة.





2. تخصيص خدمة دليفري بتطبيق "صحة مصر" الخاص بفيروس كورونا، وذلك لتوصيل الأدوية وبرتوكولات علاج كورونا إلى المصابين بالفيروس أو المشتبه بهم للقضاء على أزمة تزاحم المواطنين.





3. طرح الأدوية الخاصة بفيروس كورونا وأقرب الأماكن المتاحة بها وأرقام التليفونات الخاصة بها بالتطبيق حتى يتواصل المستخدم معها.





4. إتاحة صرف بروتوكولات العلاج لحالات العزل المنزلي والمخالطين في جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية مع الأخذ في الاعتبار عدم صرفها إلا من خلال روشتة علاج.





5. تمكين المتطوعين من المجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية من توصيل العلاج للمصابين والمخالطين.