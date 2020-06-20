شاهد.. الآلاف يحيون ذكرى انتهاء العبودية في الولايات المتحدة

عرضت قناة "يورنيوز" فيديو يرصد احياء آلاف الأمريكيين الذكرى 155 لإنهاء العبودية عبر تظاهرات حملت طابعًا احتفاليًا في بعض الأحيان، أسقط خلالها التمثال الوحيد في واشنطن لجنرال كونفدرالي، بينما تهز البلاد توترات عرقية منذ وفاة جورج فلويد مايو.





وعمت إحتفالات الذكرى التي تعرف بـ"جونتينث" وفق لفظهما ، وهو "يوم التحرير" الذي أدرك خلاله "العبيد" في جالفستون في تكساس أنّهم صاروا أحرارًا، كافة مناطق البلاد.





وأسقط متظاهرون ليل الجمعة - السبت تمثال الجنرال الكونفدرالي ألبرت بايك، وهو التمثال الوحيد لشخصية كونفدرالية في العاصمة.





وندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر بالحادث الذي وصفه "بالعار على بلادنا"، بعدما نشر بيانًا مشتركًا مع زوجته ميلانيا بمناسبة ذكرى إنهاء العبودية أشاد فيه "بالتحرير".