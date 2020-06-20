زيدان يعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد غدا الأحد

أعلن الإسباني زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإسباني "الليجا".





وجاءت قائمة ريال مدريد للمباراة كالآتي:





في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - ألفونسو أريولا - ألتوبي





خط الدفاع: سيرجيو راموس - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - داني كارفخال - مارسيلو - فيرلاند ميندي - خافي هيرنانديز





خط الوسط: توني كروس - لوكا مورديتش - فيدي فالفيردي - كاسميرو - جيمس رودريجزز





خط الهجوم: جاريث بيل- إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماريانو دياز - ماركوس أسينسيو - براهيم دياز - رودريجو جويس - فينسيوس جونيور.





ويحل نادي ريال مدريد ضيفًا على نادي ريال سوسيداد غدًا الأحد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد الأنويتا.