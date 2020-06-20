طمأنت المصريين .. برلماني: رسائل السيسي اليوم رادعة للمرتزقة والميليشيات في ليبيا

أشاد النائب حسن عمر عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بخطاب السيسى اليوم اثناء تفقده للمنطقة العسكرية الغربية ، حيث حمل الخطاب رسائل طمأنة للمصريين بشأن سد النهضة وايضا كان خطابه يحمل رسائل واضحة لمرتزقة ليبيا بانه لن يسمح بأى تهديد للامن المصرى.





وأكد البرلمانى فى بيان له، ان الشعب المصرى يقف خلف قيادته السياسية فى اى قرار ويدعم كافة تحركاتها فيما يخص الحفاظ على الامن القومى للبلاد





وأشار عمر ، إلى أن استعراض قوة الجيش المصرى رسالة لكل أعداء الوطن بأن لمصر جيشا يحميها ويحافظ على مقدراتها.



