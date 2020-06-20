الدوري الإسباني.. أتليتكو مدريد يفشل في الوصول إلى شباك بلد الوليد بـ الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من لقاء أتلتيكو مدريد وبلد الوليد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".





وفي الدقيقة السابعة، خطأ قاتل من دفاعات فريق بلد الوليد فوصلت الكرة إلى جواو فيليكس داخل منطقة الجزاء.





وفي الدقيقة 23، تسديدة من جواو فيليكس من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.





ويحتل فريق اتليتكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٦٥ نقطة.



