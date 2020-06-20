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رياضة

الدوري الإسباني.. أتليتكو مدريد يفشل في الوصول إلى شباك بلد الوليد بـ الشوط الأول

السبت 20/يونيو/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من لقاء أتلتيكو مدريد وبلد الوليد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وفي الدقيقة السابعة، خطأ قاتل من دفاعات فريق بلد الوليد فوصلت الكرة إلى جواو فيليكس داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 23، تسديدة من جواو فيليكس من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ويحتل فريق اتليتكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٦٥ نقطة.

بينما جاء فريق بلد الوليد في المركز ال ١٥ برصيد ٣٣ نقطة في حين أن فريق برشلونة يحتل صدارة الترتيب برصيد ٦٥ نقطة.
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