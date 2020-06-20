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فن

النجوم والفانز ضرب مستمر.. سليمان عيد يقدم بلاغًاً لمباحث الإنترنت

السبت 20/يونيو/2020 - 11:33 م
سليمان عيد
سليمان عيد
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل يثيرها بعض النجوم على السوشيال ميديا، فبعد أن يحدثوا ضجة بمنشوراتهم، وتعرضهم لأزمات، يتراجعون مضطرين ويعدلون ما كتبوه، أو يعتذرون عنه.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين وضعوا أنفسهم في مأزق بسبب تعليقاتهم ومنشوراتهم على السوشيال ميديا.

سليمان عيد 
أعلن الفنان سليمان عيد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن تقديمه بلاغًا لمباحث الإنترنت في أحد متابعيه، بسبب تعليق غير لائق على إحدى الصور التي نشرها. 

نشر سليمان عيد، صورة له عبر انستجرام، التقطها على طريقة السيلفي، معلقًا: «صباح الخير»، ليتفاجأ «عيد» بقيام أحد متابعيه بسبه في تعليق، قائلًا: «أعوذ بالله من الخلق الـ...». 

ولم يقم سليمان، بالرد المماثل على هذا التعليق الخارج، لكنه علق قائلًا: «أنا مش هرد عليك عشان أنا راجل محترم، أنا أخدت سكرين شوت لصفحتك ولقلة الأدب، ومباحث النت هي اللي هترد عليك».

شريف منير 
تعرض الفنان شريف منير لإساءات من بعض المتابعين بتعبيرات جارحة بعد نشره صورة لابنتيه كاميليا وفريدة الأمر الذي اضطره لحذفها ثم إعادة نشرها من جديد.

وجه أحد المتابعين تعبيرات خارجة للفتاتين، في تعليقه على الصورة، فانفعل شريف منير وأقسم بمقاضاته، كاتبًا: "عملت سكرين شوت لتعليقك.. وبكرا محضر في مباحث الإنترنت، ولو وطيت تبوس جزمتي مش هسامحك.. وهسجنك والأيام بيننا.. هخليك عبرة لكل السفلة اللي زيك.. وحياة أمك لاحبسك وصورتك هتنزل متكلبش".

وحاول بعض المتابعين تهدئة منير وألا يلتفت لمثل هؤلاء المسيئين، فأجاب: "يبقى يدخل الأحداث مش هسامح أي حد من النهارده.. لازم يتربى، وممكن يكون شخص كبير وحاطط صورة ابنه أو أخوه.. هيبان في استدعائه للمباحث".

عبير صبرى 
كان هناك بعض النجوم يعتمدون على رد الاساءة من خلال الدخول فى مشادة كلامية مع متابعيه ولعل من ابرزهم عبير صبرى والتى تعدت لفظيا على أحد متابعيها، بعد نشرها صورة وهي تتناول "التوت" في لندن، فعلقت إحدى متابعاتها، "شفايف حمار دي مش شفايف بني آدمين".

لترد عليها عبير، "بس ياحمارة.. يا حيوانة يا سليلة البهايم ياللي عاملة أكونت فيك علشان تشتمي اللي غيرانة منها يا معوقة ياغيورة يامسكينة".

أحمد فهمي 
تتخذ انفعالات السوشيال ميديا الخاصة بأحمد فهمي طابع "العنف"، خاصة بعد إعلان خطوبته على الفنانة هنا الزاهد، حيث علق بعض المتابعين الرافضين لتلك العلاقة، فكان رد أحمد فيه "حدة"، وطالبة الجمهور بالتحكم في انفعالاته.

ومن "الخناقات" عندما علق أحد المتابعين على فستان "هنا"، فرد "فهمي" متعرفش تمشي جنبه"، لدرجة إن هنا هددت خطيبها "بالبلوك" إذا لم يتمالك أعصابه مع معجبيها.

زينة
في شهر سبتمبر 2019، سخرت الفنانة زينة، من رد فعل النساء في الساحل الشمالي، بعد انتهاء مفعول ماسك الكيراتين على شعرهن، ليعود بعدها مجعدًا، حيث نشرت عبر ستوري "إنستجرام"، صورة للفنان عادل إمام، من فيلم "الهلفوت"، وتضمن محتوى الصورة، "كوميكس" يسخر من شعر السيدات المجعد، مما عرضها للهجوم والانتقادات.

محمد رمضان
وقبل ذلك، نشر الفنان محمد رمضان، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر فيها نصف عارٍ، خلال قضائه الإجازة الصيفية في أحد المنتجعات السياحية. 

وعلق أحد متابعي محمد رمضان على صورته قائلًا: «أكتر ممثل بكرهه»، ليرد «رمضان» عليه بتعليق خادش للحياء، قصف به جبهة هذا الشاب. 
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