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فن

قلبي محروق .. جيسي عبدو توجه رسالة لوالدها الراحل

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:54 ص
جيسي عبدو
جيسي عبدو
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شروق ابراهيم
احتفت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو باليوم العالمي للأب الذي يصادف اليوم، بتوجيه رسالة مؤثرة اليه بعد وفاته الشهر الماضي اثر حريق منزلي في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت جيسي عبدو صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتمعي انستجرام وعلقت قائلة :"هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك .. أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو انك تتركني وتروح". 

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واضافت: "قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لها لحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك وتدقلّي عتلفوني ٤٠ مرّة بالنهار".

وتابعت: "يا ابو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبدًا .. شتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي هلق".
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