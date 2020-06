قلبي محروق .. جيسي عبدو توجه رسالة لوالدها الراحل

View this post on Instagram

هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك .. أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو انك تتركني وتروح ، قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لهالحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك وتدقلّي عتلفوني ٤٠ مرّة بالنهار !!! يا ابو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبداً !!!! شتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي هلق ♥️♥️