قلبي محروق .. جيسي عبدو توجه رسالة لوالدها الراحل

احتفت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو باليوم العالمي للأب الذي يصادف اليوم، بتوجيه رسالة مؤثرة اليه بعد وفاته الشهر الماضي اثر حريق منزلي في العاصمة اللبنانية بيروت.
ونشرت جيسي عبدو صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتمعي انستجرام وعلقت قائلة :"هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك .. أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو انك تتركني وتروح".
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هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك .. أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو انك تتركني وتروح ، قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لهالحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك وتدقلّي عتلفوني ٤٠ مرّة بالنهار !!! يا ابو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبداً !!!! شتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي هلق ♥️♥️
واضافت: "قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لها لحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك وتدقلّي عتلفوني ٤٠ مرّة بالنهار".
وتابعت: "يا ابو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبدًا .. شتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي هلق".