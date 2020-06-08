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فن

بعد وفاة والدها في حريق.. ماجي بوغصن تدعم جيسي عبدو بهذه الطريقة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:38 م
ماجي بو غصن وجيسي
ماجي بو غصن وجيسي عبدو
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شروق ابراهيم

دعمت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن مواطنتها وصديقتها الفنانة جيسي عبدو بعد مرور اسبيع على وفاة والدها بسبب حريق منزلي. 

ونشرت ماجي بو غصن صورة مع جيسي عبدو عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر ، وغردت :" صباح الخير تعوا سوى نخلي هالنهار احلى لصبية حلوة. كمان السوشال ميديا حلو  #كلنا_منحبك_جيسي". 


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وكانت ماجي بو غصن اجهشت في البكاء خلال لقاء تلفزيوني عندما عرضت صورة لصديقتها الفنانة جيسي عبدو مع والدها الذي توفي قبل أسابيع. 

وقالت ماجي بو غصن :" انها عندما علمت عن طريق السوشيال ميديا بنشوب حريق في منزل جيسي عبدو وانتشار الصور ذهبت على الفور وعندما وصلت وجدت والدتها تم انقاذها عن طريق الدفاع المدني".

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