بعد وفاة والدها في حريق.. ماجي بوغصن تدعم جيسي عبدو بهذه الطريقة

دعمت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن مواطنتها وصديقتها الفنانة جيسي عبدو بعد مرور اسبيع على وفاة والدها بسبب حريق منزلي.





ونشرت ماجي بو غصن صورة مع جيسي عبدو عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر ، وغردت :" صباح الخير تعوا سوى نخلي هالنهار احلى لصبية حلوة. كمان السوشال ميديا حلو #كلنا_منحبك_جيسي".









صباح الخير❤️تعوا سوى نخلي هالنهار احلى لصبية حلوة. كمان السوشال ميديا حلو @JessyAbdo #كلنا_منحبك_جيسي pic.twitter.com/hdqzW4dzFB — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) June 8, 2020

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وكانت ماجي بو غصن اجهشت في البكاء خلال لقاء تلفزيوني عندما عرضت صورة لصديقتها الفنانة جيسي عبدو مع والدها الذي توفي قبل أسابيع.



