ماجي بو غصن تجهش في البكاء بسبب جيسي عبدو .. فيديو

اجهشت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن في البكاء خلال لقاء تلفزيوني عندما عرضت صورة لصديقتها الفنانة جيسي عبدو مع والدها الذي توفي قبل أسابيع.





وقالت ماجي بو غصن :" انها عندما علمت عن طريق السوشيال ميديا بنشوب حريق في منزل جيسي عبدو وانتشار الصور ذهبت على الفور وعندما وصلت وجدت والدتها تم انقاذها عن طريق الدفاع المدني".





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واضافت :" وجدت جيسي عبدو تتصل بي لانها متواجدة في دبي وهي تصرخ كي تطمأن على اهلها وهي تبكي وقرأت أخبار ان والدها اصبح جثة متفحمة".





وتابعت ماجي بو غصن :" وتم نقل والدها الى المستشفى وهناك توفى وخشيت ان تفعل جيسي عبدو شيء بحالها بعدما شاهدت على سوشيال ميديا صور حريق منزلها واخبار وفاة والدها ولكن انقذها الله ان كان بجانبها احد الاصدقاء".



