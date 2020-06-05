مفيش هزار .. رسالة أحمد فهمي إلى محمود تريزيجيه

نشر أحمد فهمي صورة عبر حسابه على"انستجرام " ظهر فيها وهو يراجع نص أحد الأعمال الفنية.





وعلق علي الصورة : "نقطة ومن أول السطر".





حرص محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر على مساندة أحمد فهمي، وعلق على الصورة قائلا: "المسلسل كان جميل والله وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن"، ليرد عليه فهمي ويشكره ويؤكد له أنه سيكون أكثر تركيزا في أعماله المقبلة موضحا: "بس وعد اللي جاي مفيش هزار".