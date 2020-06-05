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فن

مفيش هزار .. رسالة أحمد فهمي إلى محمود تريزيجيه

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:35 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر أحمد فهمي صورة عبر حسابه على"انستجرام " ظهر فيها وهو يراجع نص أحد الأعمال الفنية.

وعلق علي الصورة : "نقطة ومن أول السطر".

حرص محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر على مساندة أحمد فهمي، وعلق على الصورة قائلا: "المسلسل كان جميل والله وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن"، ليرد عليه فهمي ويشكره ويؤكد له أنه سيكون أكثر تركيزا في أعماله المقبلة موضحا: "بس وعد اللي جاي مفيش هزار".

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".



مفيش هزار .. رسالة أحمد فهمي إلى محمود تريزيجيه
مفيش هزار .. رسالة أحمد فهمي إلى محمود تريزيجيه
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