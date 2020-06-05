مفيش هزار .. رسالة أحمد فهمي إلى محمود تريزيجيه

نشر أحمد فهمي صورة عبر حسابه على"انستجرام " ظهر فيها وهو يراجع نص أحد الأعمال الفنية.
وعلق علي الصورة : "نقطة ومن أول السطر".
حرص محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر على مساندة أحمد فهمي، وعلق على الصورة قائلا: "المسلسل كان جميل والله وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن"، ليرد عليه فهمي ويشكره ويؤكد له أنه سيكون أكثر تركيزا في أعماله المقبلة موضحا: "بس وعد اللي جاي مفيش هزار".
يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".