كريم فهمي: ضد اعتذار شقيقي أحمد عن رجالة البيت

علق الفنان كريم فهمي على تقديم شقيقه أحمد فهمي والفنان بيومي فؤاد، اعتذارا للجمهور بشأن مسلسل رجالة البيت، بعد الانتقادات التى وجهت لهم.

وقال فى تصريحات لـ"صدى البلد:"أحمد لم يفعل شيئا خطأ كى يعتذر، وهدفه الحقيقى هو إسعاد الجمهور واضحاكهم، وان لم يحدث فالأمر لا يستدعي اعتذار، من الممكن انه اعتقد ان العمل سيعجبهم، وهم بالفعل حضروا كثيرا للعمل وكانوا مليئين بالطموح.

وتابع:" ومن الممكن ان يعتذر انه لم يعجبهم، وحينما نقدم عمل سئ نرميه وراء ظهورنا ونفكر فيما هو قادم، وانا ضد اعتذاره وان يخرجوا ويقولوا ان دمهم ثقيل، لأنهم حقا كانوا يسعون لإبساط الجمهور، وأحمد كتب احد افضل أعمال الكوميديا وهو فيلم كده رضا.

وكان قد أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه يعتز كثيرا بمسلسل "رجالة البيت" الذي يشارك فيه ضمن الموسم الرمضاني الحالي، مشيرا إلى أن تصريحاته السابقة حول المسلسل جاءت اعتذارا لمن اعتبر أن العمل غير مناسب له، إلا أنه لم يصفه بأي ألفاظ سلبية.

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وأوضح بيومي، في بيان أصدره منذ قليل، أن معنى حديثه أنه إذا رأى البعض أن المسلسل لا يضحكهم فهذا حقهم، مؤكدا أنه كعادة الأعمال المختلف عليها تلقى اتصالات وإشادات من جمهور اعتبر المسلسل تمتع بالكوميديا الخفيفة، التي يمكن متابعتها دون التركيز في الخطوط الدرامية.

كما أشار إلى أنه يجب وضع ظروف التصوير الصعبة في الاعتبار، مؤكدا اعتزازه بزملائه الفنانين وفريق العمل بالكامل واستعدادهم لأعمال أخرى مقبلة فالجمهور لا يحكم على الفنان من عمل واحد.

وأشار "فؤاد"، إلى اعتزازه الكبير بكل من أشاد بأدائه في مسلسل خيانة عهد" مع يسرا.

وكان بيومى فؤاد اعترف بخروج العمل على قدر أقل من توقعات الجمهور.

وأضاف بيومي فؤاد في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام العربية أن فيروس كورونا السبب في تغيير المسلسل بشكل كامل، خاصة أنه كان هناك مشاهد خارجية لم تتم.

وأضاف: المسلسل "غير مُرضي".. أنا بعذر الناس.. لكل جواد كبوة.. إحنا آسفين مش هنلف وندور.. كنا سُخفا ودمنا تقيل.. بس والله العظيم كل حاجة اتغيرت وكان فيه مشاكل ورعب كتير.

وتابع "بيومي ليس الوحيد، فقد تحدثت الفنانة عارفة عبد الرسول مع بعض المقربين عن عدم رضائها التام عن مستوى الحلقات التي كانت تكتب أثناء التصوير".

المسلسل يتعرض لهجوم شرس سواء من النقاد أو الجمهور منذ حلقاته الأولى، وهو ما أدى إلى نشوب بعض الخلافات بين مؤلفه أيمن وتار وأبطاله.