AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كريم فهمي: ضد اعتذار شقيقي أحمد عن رجالة البيت

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:31 م
كريم فهمي وأحمد
كريم فهمي وأحمد
Advertisements
محمد نحلة

علق الفنان كريم فهمي على تقديم شقيقه أحمد فهمي والفنان بيومي فؤاد، اعتذارا للجمهور بشأن مسلسل رجالة البيت، بعد الانتقادات التى وجهت لهم.


وقال فى تصريحات لـ"صدى البلد:"أحمد لم يفعل شيئا خطأ كى يعتذر، وهدفه الحقيقى هو إسعاد الجمهور واضحاكهم، وان لم يحدث فالأمر لا يستدعي اعتذار، من الممكن انه اعتقد ان العمل سيعجبهم، وهم بالفعل حضروا كثيرا للعمل وكانوا مليئين بالطموح.


وتابع:" ومن الممكن ان يعتذر انه لم يعجبهم، وحينما نقدم عمل سئ نرميه وراء ظهورنا ونفكر فيما هو قادم، وانا ضد اعتذاره وان يخرجوا ويقولوا ان دمهم ثقيل، لأنهم حقا كانوا يسعون لإبساط الجمهور، وأحمد كتب احد افضل أعمال الكوميديا وهو فيلم كده رضا.


وكان قد أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه يعتز كثيرا بمسلسل "رجالة البيت" الذي يشارك فيه ضمن الموسم الرمضاني الحالي، مشيرا إلى أن تصريحاته السابقة حول المسلسل جاءت اعتذارا لمن اعتبر أن العمل غير مناسب له، إلا أنه لم يصفه بأي ألفاظ سلبية.


وأيضا:

رجاء الجداوي ترد على ارتدائها للحجاب في رمضان

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار


وأوضح بيومي، في بيان أصدره منذ قليل، أن معنى حديثه أنه إذا رأى البعض أن المسلسل لا يضحكهم فهذا حقهم، مؤكدا أنه كعادة الأعمال المختلف عليها تلقى اتصالات وإشادات من جمهور اعتبر المسلسل تمتع بالكوميديا الخفيفة، التي يمكن متابعتها دون التركيز في الخطوط الدرامية.


كما أشار إلى أنه يجب وضع ظروف التصوير الصعبة في الاعتبار، مؤكدا اعتزازه بزملائه الفنانين وفريق العمل بالكامل واستعدادهم لأعمال أخرى مقبلة فالجمهور لا يحكم على الفنان من عمل واحد.


وأشار "فؤاد"، إلى اعتزازه الكبير بكل من أشاد بأدائه في مسلسل خيانة عهد" مع يسرا.


وكان بيومى فؤاد  اعترف بخروج العمل على قدر أقل من توقعات الجمهور.


وأضاف بيومي فؤاد في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام العربية أن فيروس كورونا السبب في تغيير المسلسل بشكل كامل، خاصة أنه كان هناك مشاهد خارجية لم تتم.


وأضاف: المسلسل "غير مُرضي".. أنا بعذر الناس.. لكل جواد كبوة.. إحنا آسفين مش هنلف وندور.. كنا سُخفا ودمنا تقيل.. بس والله العظيم كل حاجة اتغيرت وكان فيه مشاكل ورعب كتير.


وتابع "بيومي ليس الوحيد، فقد تحدثت الفنانة عارفة عبد الرسول مع بعض المقربين عن عدم رضائها التام عن مستوى الحلقات التي كانت تكتب أثناء التصوير".


المسلسل يتعرض لهجوم شرس سواء من النقاد أو الجمهور منذ حلقاته الأولى، وهو ما أدى إلى نشوب بعض الخلافات بين مؤلفه أيمن وتار وأبطاله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كنا سخفا ودمنا تقيل.. بيومى فؤاد يكشف سر فشل رجالة البيت

محمد عمرو الليثى فى حوار لـ صدى البلد: لن أعيش فى جلباب أبى.. دخلت مجال الفن من بوابة خالى والواسطة ليست كافية.. واستفدت من أمجاد جدى

اخبار الفن .. فشل احمد فهمى.. ندم مي عمر .. قرار صارم من منة عرفة .. زيجات محرم فؤاد

بعد اعتراف بيومي فؤاد بتواضع مسلسل رجالة البيت.. أحمد فهمي وأكرم حسني في ورطة

خلافات بين صناع مسلسل رجالة البيت بعد الهجوم عليه

أخبار الفن.. خلافات بين صانعي رجالة البيت.. منة عرفة تفضح برنامج رامز جلال

ترشيحاتنا

إصابة نائب مدير معهد القلب بفيروس كورونا.. وعمل مسحات للمخالطين

بعد تقليل مدة العزل.. الفنادق تعلن تفاصيل استرداد العائدين لتكاليف الإقامة

مرتضى منصور ردا على ممدوح عباس : لا نريد سماع صوتك ولا رؤية وجهك

بالصور.. منصة edmodo تعلن نتيجة تقييم الأبحاث لطلاب المدارس

فيديوجراف.. فئات مستثناة من الحظر في أسبوع العيد

نزلات البرد سر جديد لعلاج فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك