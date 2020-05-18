كريم فهمي في حوار لـ صدى البلد: كورونا أصعب ماواجهنا في "ونحب تاني ليه".. وضد اعتذار شقيقي أحمد عن رجالة البيت

*ياسمين عبد العزيز من أهم نجمات الوطن العربي.. ومحمد هنيدي استاذي ولا انافسه بـ"ديدو"

*كنت مشتاق لتقديم عمل رومانسي.. واتمنى من شقيقي"فهمي" ألا يرد على تجاوز الجمهور ولكن

* مقياس النجاح هو الشارع..وتلقيبي بـ"فارس الاحلام" نجاح

*"البلوك"طريقي لم يتجاوز من الجمهور.. ونجاح حكايات بنات يؤهله لأجزاء اخرى

"فارس الأحلام" هذا ما قاله الجمهور على الفنان كريم فهمي بعد تجسيده شخصية مراد السيوفي في مسلسل "ونحب تاني ليه"، خاصة ان قدم دور رومانسي امام الفنانة ياسمين عبد العزيز بخفة وتلقائية، جعلت الحمهور يرتيط به، ويحول الكلمات الذي يقولها الي جمل متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

"كريم" بذل جهدا كبيرا ليقدم الشخصية بإتقان للجمهور، خاصة أنهم يصورن في ظروف صعبة بعد انتشار فيروس كورونا، لكن على الرغم من هذا إلا ان العمل وشخصية كريم حقق أصداء واسعة على السوشيال ميديا.

وحاورت "صدى البلد" "كريم" ليحكي لنا عن كواليس تحضيره لشخصية مراد السيوفي، وكيف كانت أجواء التصوير في ظل انتشار فيروس كورونا، ورأيه في اعتذار احمد فهمي وبيومي فؤاد عن مسلسل رجالة البيت بعد الانتقادات التي وجهت لهم.

في البداية..كيف رأيت شخصية مراد السيوفي؟

انا سعيد جدا بالأصداء وبتحقيق المسلسل نجاح كبير وسط الأعمال القوية الموجودة، والحقيقة ان كل من في العمل اجتهد بشكل كبير، حتى يظهر بهذا الشكل، والجمهور لم يرتبط بشخصية مراد السيوفي وحدها، بل ان هناك العديد من الشخصيات في العمل تعلق بهم الجمهور وأحبوا تفاصيلهم، الي جانب انني كنت متحمس للعمل ومشتاق لتقديم عمل رومانسي.

كيف كان استعدادك للشخصية؟

اعتمدت على السيناريو وكان هناك جلسات عمل مع المخرج مصطفى فكري، والمؤلف عمرو محمود يس، وذاكرت الشخصية جيدا وتقمصتها بعدما تمكنت من كل التفاصيل.

وماذا عن اجواء التصوير في ظل انتشار فيروس كورونا؟

لم يواجهنا صعوبات في المسلسل سوى كورونا، لاننا كنا نصور في قلق، واخذنا كل الإجراءات الاحترازية، سواء المسافة الامنة او التعقيم، ومرت على خير.

كيف كان العمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز؟

ياسمين عبد العزيز نجمة من اهم نجمات الوطن العربي، واضافة كبيرة، كما ان ايضا العمل مع الفنان شريف منير ممتع، فهو استاذ وله تاريخ فني كبير وشرف لي العمل معه.

ما تقييمك للمنافسة مع الاعمال المعروضة؟

الاهم من المنافسة ان نقدم اعمالا جيدة يسعد بها الجمهور، وانا اكون سعيدا حينما اجد مسلسل اخر ينجح، وبسعد بتصدر التريند، وبحديث السوشيال ميديا، ولكن المقياس في النجاح هو الشارع.

انت مختلف تماما عن شقيقك احمد فهمي في التعامل مع انتقادات السوشيال ميديا.. فهل نصحته بعدم الرد على منتقديه؟

نحن شخصيات مختلفة، انا بطبعي لا ارد على الانتقادات، وحينما يتجاوز احدهم يكون البلوك هو المصير، وانا لا الوم احمد على ما يفعله مع من يتحاوز حدوده، واتمني بالفعل الا يرد ولكن هناك من يتجاوز حدوده بشكل كبير.

هل من الممكن ان نقول ان هناك منافسة بينك وبين احمد فهمي؟

لايوجد منافسة بيننا نهائيا، فكل منا يقدم سكة بعيدة عن الاخر، وله اعماله ومسلسلاته، والمنافسة تكون حينما نقدم نحن الاثنين نفس اللون، ومن الممكن في يوم من الايام ان نتواجد في موسم واحد بعمل متشابه في اللون.

كيف رأيت اعتذار احمد فهمي وبيومي فؤاد لجمهورهم بعد انتقاد "رجالة البيت؟

أحمد لم يفعل شيئا خطأ كى يعتذر، وهدفه الحقيقى هو اسعاد الجمهور واضحاكهم، وان لم يحدث فالامر لا يستدعي اعتذار، من الممكن انه اعتقد ان العمل سيعجبهم، وهم بالفعل حضروا كثيرا للعمل وكانوا مليئين بالطموح،ومن الممكن ان يعتذر انه لم يعجبهم، وحينما نقدم عمل سئ نرميه وراء ظهورنا ونفكر فيما هو قادم، وانا ضد اعتذاره وان يخرجوا ويقولوا ان دمهم ثقيل، لانهم حقا كانوا يسعون لابساط الجمهور، واحمد كتب احد افضل اعمال الكوميديا وهو فيلم كده رضا.

ماذا عن تشابه فكرة فيلمك ديدو مع عمل الفنان محمد هنيدي الذي يحمل اسم "كينج سايز"؟

محمد هنيدي استاذي وانا احد جمهوره، ولست منافس له، وحينما يطرح هو عمله سأكون اول الحاضرين، والقكرة ليست حكرا على احد.

ما رأيك في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات".. وهل انت مع طرح اكثر من جزء للعمل؟

المسلسل حقق نجاحا كبيرا، والجمهور ينتظره، وحتى وان كان بأبطال جدد، وليس هناك مانع من تقديم اجزاء جديدة من العمل مادام يحقق نجاح.

فارس الاحلام.. هكذا لقبتك الفتيات على السوشيال ميديا..فكيف رأيت الامر؟

هذا نجاح للعمل وكرم من الله، ومجهود كل الفريق المشارك في المسلسل، وزوجتي التي تدعمني في مشواري.

ماذا عن اعمالك القادمة؟

هناك فيلم جارة القمر مع المخرج هادي الباجوري.