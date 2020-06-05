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فن

في ذكرى رحيلها.. 6 معلومات عن هدى سلطان.. تزوجت 5 مرات

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم ذكرى وفاة الممثلة والمطربة هدي سلطان ، والتى تعد واحدة من أشهر الفنانات فى السينما والدراما المصرية، كما تمكنت من أن تكون من أبرز الفنانات اللاتى جسدن دور الأم على الشاشة.

وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن الراحلة :

 _اسمها الحقيقى بهيجة عبد السلام عبد العال.

- ولدت في إحدى القرى المصرية تسمى كفر أبو جندي تابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية.

- هي الشقيقة الثانية بعد هند علام للممثل والمطرب والملحن الموسيقار محمد فوزي.

- هي من عائلة إقطاعية محافظة الغربية من مدينة طنطا.

- تزوجت 5 مرات كان أبرزها زيجتها من الفنان فريد شوقى.

- أنجبت ثلاثة بنات، إلا أن ابنتها ناهد فريد شوقى هى من دخلت مجال الفن فقط.

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