في ذكرى رحيلها.. 6 معلومات عن هدى سلطان.. تزوجت 5 مرات

وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن الراحلة :

وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن الراحلة :

- هي الشقيقة الثانية بعد هند علام للممثل والمطرب والملحن الموسيقار محمد فوزي.





- هي من عائلة إقطاعية محافظة الغربية من مدينة طنطا.





- تزوجت 5 مرات كان أبرزها زيجتها من الفنان فريد شوقى.



