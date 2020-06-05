علي ربيع ينشر صورة كوميديه له ويعلق: لما يقولوا لسه مفيش دواء لكورونا

نشر علي ربيع صورة كوميدية له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر علي ربيع بالصورة وهو يضحك وعقب عليها بعليق قائلا "لما يقولو لسه مفيش دواء لكروناااا ده بيكون حالي #علي_ربيع ان شاء الله ربنا يعديها علي خير".



وانهالت عليه التعليقات متابعيه وجاءت بين " حالنا كلنا وحياتك" و "فعلا والله" و " ربنا يسترها معانا" و "هتعدى بإذن الله".





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وشارك علي ربيع مؤخرا في بطولة مسلسل عمر و دياب مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

