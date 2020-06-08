AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خطوبة حسن شاكوش وبنت الجيران.. صور وفيديوهات جديدة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:56 م
حسن شاكوش وخطيبته
حسن شاكوش وخطيبته
Advertisements
سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد احتفال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته أمس الأحد 7 يونيو على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور محدود من الأهل والأصدقاء. 

اقرأ أيضًا: بالموتوسيكلات.. زفة خطوبة حسن شاكوش في شوارع بولاق الدكرور.. شاهد

وتصدر حسن شاكوش، قائمة البحث (تريند) على محرك بحث جوجل، وتبادل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صور وفيديوهات جديدة من حفل الخطوبة. 

وظهر حسن شاكوش، في إحدى الصور مع أحد أصدقاءه، وفي فيديو جديد من الحفل، ظهر «شاكوش» يرقص مع خطيبته على أغنيته الشهيرة «عود البطل» التي حققت نجاحًا كبيرًا مؤخرًا. 

واحتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش أمس، الأحد، بخطبته من فتاة من خارج الوسط الفني، وأعقبت تلك الخطبة زفة للعروسين في شوارع بولاق الدكرور، وظهر حسن شاكوش وعروسه في سيارتهما البيضاء يحييان المارة وخلفهما مجموعة من السيارات والموتوسيكلات. 

خطوبة حسن شاكوش كانت مفاجأة للجميع داخل الوسط الفنى حيث لم يعلن عن أى تفاصيل عنها من قبل. 

يذكر أن حسن شاكوش قدم مؤخرا عددا من الأغانى التى نالت إعجاب الجمهور ولعل من أبرزها "بنت الجيران" و"عود البطل". 

خطوبة حسن شاكوش وبنت الجيران.. صور وفيديوهات جديدة
خطوبة حسن شاكوش وبنت الجيران.. صور وفيديوهات جديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن شاكوش يهنئ جمهوره بشهر رمضان عبر انستجرام

حسن شاكوش يطرح أغنيته الجديدة شوكولاتة سايحة جوه كيك .. فيديو

شكولاتة سايحة جوه كيك.. أغنية جديدة لـ حسن شاكوش وعمر كمال

خطوبة حسن شاكوش .. شاهد كواليس جلسة تصوير العروسين

بالموتوسيكلات.. زفة خطوبة حسن شاكوش في شوارع بولاق الدكرور..شاهد

بطل Amma I Love You.. وفاة الممثل الهندي تشيرانجيفي سارجا عن عمر 39 عاما

ترشيحاتنا

وزير المالية: إتاحة 450 مليون جنيه لتمويل الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

بعد ارتفاع سعر الليمون.. 9 مصادر لفيتامين C والنسبة المطلوبة للمناعة يوميا

أردوغان يكشف عن أطماعه.. تركيا تتحدى وتعلن التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وزيرة الصحة: نسعى لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.. فيديو

صورة من الأرض .. اكتشاف كوكب جاهز للحياة على سطحه

مصر تطبق التعليم الهجين بالجامعات العام المقبل .. تعرف على النظام الجديد

AdvertisementS

ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة إلى نائب مدير عناية مستشفيات الإسماعيلية

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

مدبولي: تكليف من الرئيس لـ "الحكومة" بالتوسع في منظومة التعليم عن بُعد

قضت على الفيروس وعادت للحياة.. 15 بلدا تخلو من كورونا من بينها دولة عربية وحيدة

وزير المالية: إتاحة 450 مليون جنيه لتمويل الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا داخل منزلها

البابا تواضروس لـ الرئيس السيسي: سطرتم بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري

بعد تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها

حد يساعدني .. مطرب شهير يستغيث: أمي بتموت عندها كورونا .. شاهد

فيديوجراف.. تعرف على تطورات حالة رجاء الجداوي بعد جرعة البلازما

خطوبة حسن شاكوش تتصدر التريند.. وإطلالة خطيبته حديث السوشيال ميديا

أحكام بالمشدد 15 و10 و7 سنوات لـ34 متهما في اقتحام قسم التبين..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع سعر الليمون.. 9 مصادر لفيتامين C والنسبة المطلوبة للمناعة يوميا

جراحة عن بعد.. الاستعانة بروبوت لإنقاذ حياة مريض سرطان في حالة حرجة

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة