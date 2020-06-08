خطوبة حسن شاكوش وبنت الجيران.. صور وفيديوهات جديدة

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وتصدر حسن شاكوش ، قائمة البحث (تريند) على محرك بحث جوجل، وتبادل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صور وفيديوهات جديدة من حفل الخطوبة.





وظهر حسن شاكوش، في إحدى الصور مع أحد أصدقاءه، وفي فيديو جديد من الحفل، ظهر «شاكوش» يرقص مع خطيبته على أغنيته الشهيرة «عود البطل» التي حققت نجاحًا كبيرًا مؤخرًا.





واحتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش أمس، الأحد، بخطبته من فتاة من خارج الوسط الفني، وأعقبت تلك الخطبة زفة للعروسين في شوارع بولاق الدكرور، وظهر حسن شاكوش وعروسه في سيارتهما البيضاء يحييان المارة وخلفهما مجموعة من السيارات والموتوسيكلات.



