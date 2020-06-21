لأولياء الأمور.. شاهد 8 نصائح للتعامل مع طلبة الثانوية العامة

نصح الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أولياء الأمور بضرورة توفير الاحتواء النفسي لطالب الثانوية العامة، لأن الضغط عليه مع العنف وتوجيه اتهامات التقصير، قد يدفع الطالب للانتحار أو يتخذ قرار عدم خوض بقية الامتحانات.





وأوضح محمد هاني خلال لقائه في برنامج صباح الورد المذاع على قناة ten، أن الطالب حتى لو أخفق في أول امتحان ولم يكن على المستوى المطلوب، لا بد من احتوائه وعدم زيادة الحمل النفسي عليه، بل التفاهم معه كي يستطيع استكمال بقية فترة الامتحانات وتعويض ما فاته.





وأشار محمد هاني إلى أن كل طالب له إمكانيات معينة، ويجب مراعاة الفروق الفردية، فالضغط على الطالب لن يزيد من مستواه وقدراته، بل يجب عدم التعامل مع الطالب خارج نطاق قدراته.





ونصح استشاري الصحة النفسية أولياء الأمور خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، بتوفير المناخ المناسب للطالب، وتقديم الطعام الصحي وتنظيم النوم، والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي تماما خلال فترة الامتحانات، وإبعاد الطالب عن كل الضغوط النفسية الخارجية كي يستطيع تحصيل جيد.