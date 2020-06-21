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فن

عزل نفسه داخل كنيسة.. توم كروز يقرر الاسقرار في لندن

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:02 م
توم كروز
توم كروز
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شروق ابراهيم

قرر النجم العالمي توم كروز الانتقال للعيش في لندن وذلك بعدما عزل نفسه في احد الكنائس التابعة للمذهب الساينتولوجي خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.


وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن توم كروز لن يستقر في لوس انجلوس من جديد والاقرب للاستقرار في بريطانيا وذلك بعدما باع منزله بولاية كالفورنيا بمنطقة بيفرلي هيلز في 2016. 

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وبدأ توم كروز التحضير لتصوير أول فيلم سينمائي خارج الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة ناسا الفضائية. 

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها أن توم كروز سوف يستعين بنفس فريق عمل سلسلة افلام Mission Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة الى انه المشروع سيكون آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذي. 

ولفتت صحيفة ديلي ميل البرطانية الى ان توم كروز يتفاوض مع الملياردير التون ماسك من اجل تصوير الفيلم بسفينة فضاء متطورة، ويناقش الآن أطراف العمل كيفية تصوير الفيلم من خلال بناء استديو متكامل بالتعاون مع شركات إنتاج تريد المشاركة في إنتاج الفيلم في الفضاء.
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