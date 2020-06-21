شاهد.. لحظة إلقاء القبض على الليبي منفذ هجوم ريدينج الإرهابي

تداولت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، لقطات فيديو مصورة توثق لحظة القبض على الليبي، خيري سعد الله، منفذ هجوم الطعن بمدينة ريدينج البريطانية.





وصباح اليوم، نقلت شبكة "بي.سي.سي" البريطانية عن مصادر أمنية قولها إن الشرطة البريطانية تتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي، مشيرةً إلى أن الشرطة المحلية أعلنت أن شرطة مكافحة الإرهاب تسلمت ملف القضية.





من جانب آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه شعر بالصدمة بسبب عملية الطعن مؤكدًا أن الحكومة ستجري تغييرات على قانون مكافحة الإرهاب إذا لزم الأمر.





وتابع "إذا كانت هناك تغييرات يجب إجراؤها على نظامنا القانوني لوقف مثل هذه الأحداث مرة أخرى ، فلن نتردد في اتخاذ هذا الإجراءات".















