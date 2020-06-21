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أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: تعلمنا درس الإرهاب من حادثة ريدينج.. وهذا ما سيفعله

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:45 م
جونسون
جونسون
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محمد علي
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إنه شعر بالصدمة بسبب عملية طعن في بلدة إنجليزية جنوبية قالت الشرطة إنها عمل إرهابي، وفق ماذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وأضاف جونسون أن الحكومة ستجري تغييرات على القانون إذا لزم الأمر.


وذكر  جونسون: "إذا كانت هناك تغييرات يجب إجراؤها على نظامنا القانوني لوقف مثل هذه الأحداث مرة أخرى ، فلن نتردد في اتخاذ هذا الإجراءات".

ولفت جونسون إلى الأمر بقوله " تعلمنا الدرس من هجوم ريدينج وسنقوم بالإجراءات الضرورية".

ونجم عن العمل الإرهابي سقوط ضحايا، فيما لازالت السلطات تحقق في الحادث وتبحث عن المتورطين.
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