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رياضة

تشكيل أستون فيلا أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.. تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء مجددًا

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم"بريميرليج".

وجاء تشكيل فريق أستون فيلا للمباراة كالآتي

في حراسة المرمى: نيلاند

خط الدفاع: كونسا - هوز - مينجز - تارجيت

خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - هوريهان

خط الهجوم: جيراليش - ديفيز - أنور الغازي

فيما يجلس أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه لاعبا الفريق على دكة البدلاء للمرة الثانية على التوالي بعد مباراة شيفيلد يونايتد الأسبوع الماضي.


ويحتل نادي أستون فيلا المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة، بينما يحتل نادي تشيلسي المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

وتنطلق المباراة في الخامسة والربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ستاد فيلا بارك معقل فريق أستون فيلا.

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