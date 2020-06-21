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توك شو

وزير التعليم عن تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان: إهدار لجهود الدولة.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:00 م
تجمهر أولياء الامور
تجمهر أولياء الامور أمام اللجان
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أسامة علي

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن أول أيام امتحانات الثانوية العامة مر بنسبة نجاح مقبولة.

وأوضح شوقى خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دى ام سى"، أن هناك بعض المشاكل الداخلية التى تم التعامل معها، لافتا إلى وجود 2212 لجنة، تم رصد مشاكل فى 18 لجنة فقط.

وتابع وزير التربية والتعليم، من المشاكل الملحوظة تجمهر أولياء الأمور أمام لجان الامتحانات معقبا:" نحن أمام معركة وعي وسلوك".


وأشار الدكتور طارق شوقى، إلى أن تجمهر أولياء الأمور أمام لجان الامتحانات أهدار لجهود الدولة فى تأمين الطلاب داخل اللجان.


وأبدى الدكتور طارق شوقى، اعتراضه على إلقاء كل العبء على الحكومة معقبا:" كل مواطن عليه مسئولية لابد من الاضطلاع بها".

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