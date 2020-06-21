باسم مرسي يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري

دخل كل من الاتحاد السكندري والإسماعيلي في مفاوضات جادة مع ميدو حزين وكيل أعمال اللاعب باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.









ويرغب مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تدعيم صفوف الفريق قبل استئناف الدوري من جديد عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا .









ورفض مسئولو الاتحاد السكندري من قبل التعاقد مع باسم مرسي لاعب الانتاج الحربي بسبب المشاكل المتكررة خلال فترة تواجده في نادي الزمالك وصفوف المنتخب الوطني .

















ولجأ مسئولو الاتحاد السكندري إلي التفاوض من جديد مع باسم مرسي عقب تألقه في صفوف الانتاج الحربي بالإضافة إلي تدعيم صفوف الفريق عقب التأكد من رحيل المعارين من صفوف قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".









ونجح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة الماضية فى تجديد تعاقد طلعت يوسف المدير الفني للفريق لمدة عام إضافي.







