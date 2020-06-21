نادر حمدي يستعيد ذكرياته في مهرجان القاهرة السينمائي

حرص الفنان نادر حمدي ، على إستعادة ذكراياته مع مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام".





نشر نادر حمدي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "أنستجرام" وعلق قائلًا :" كان يوم من اهم ايام حياتي لما كنت بقود اوركسترا مكون من كل حبايبي و أصدقائي اشطر عازفين #مصر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي".





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يذكر أن الفنان نادر حمدي قدم العزاء للفنان محمد نور في وفاه والده و ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" .





وعلق نادر حمدي على الصورة قائلا : البقاء لله توفي والد اصدقائي و اخواتي محمد نور و اسلام نور الله يرحمه كان راجل طيب جدا و كنت بحبه اوي ارجو منكم الدعاء له و قراءه الفاتحة علي روحه".



