AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نادر حمدي يستعيد ذكرياته في مهرجان القاهرة السينمائي

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:40 م
نادر حمدي
نادر حمدي
Advertisements
آيه عاطف
حرص الفنان نادر حمدي، على إستعادة ذكراياته مع مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام".

نشر نادر حمدي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "أنستجرام" وعلق قائلًا :"كان يوم من اهم ايام حياتي لما كنت بقود اوركسترا مكون من كل حبايبي و أصدقائي اشطر عازفين #مصر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي".

إقرأ أيضًا:

يذكر أن الفنان نادر حمدي قدم العزاء للفنان محمد نور في وفاه والده و ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" .

وعلق نادر حمدي على الصورة قائلا : البقاء لله توفي والد اصدقائي و اخواتي محمد نور و اسلام نور الله يرحمه كان راجل طيب جدا و كنت بحبه اوي ارجو منكم الدعاء له و قراءه الفاتحة علي روحه". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس أوبريت انت أقوى.. شاهد

كان راجل طيب.. بكلمات مؤثرة نادر حمدي ينعى والد الفنان محمد نور

أخواتي.. أحمد الشامي ينشر صورة نادرة لفريق واما

كريم فهمى بصحبة أحد أصدقائه في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

دبي تسمح بالسفر من مطاراتها غدا.. وتبدأ استقبال رحلات القادمين 7 يوليو

3 إيجابية و29 حالة اشتباه.. تفاصيل إصابات كورونا في الثانوية العامة

أهم الأخبار | زيادة لأصحاب المعاشات ورجاء الجداوي تفقد الوعي.. وبلاغ من شوبير ضد مرتضى منصور

دنجوان السينما المصرية.. تعرف على سعر أول سيارة اقتناها أحمد رمزي

بعد تحذير السيسي من تجاوز الخط الأحمر.. تركيا: نتفهم مخاوف مصر المشروعة بشأن ليبيا

إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار للتحقيق بشأن وفاة «ماما سناء»

AdvertisementS

مصادر: الحكومة تدرس تخفيف حظر التجول أول يوليو

البنك المركزي يقرر مد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات والمصروفات

اللهم اجعل الحزن سهلا.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي على فقدانها الوعي

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

غلق شارع الأهرام لمدة 3 أيام.. تحويلات مرورية وطرق بديلة

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

بعد تحذير السيسي من تجاوز الخط الأحمر.. تركيا: نتفهم مخاوف مصر المشروعة بشأن ليبيا

الصين تنقذ العالم من كورونا.. باحثون يبدأون المرحلة الثانية من التجارب على البشر

سد منيع.. قائد القوات المسلحة الليبية للرئيس السيسي: تحيا مصر

بعد تداول صور الغش الجماعي اليوم .. التعليم : إجراء قاس ضد الطلاب ورئيس اللجنة والملاحظين

اجتماع طارئ لـ آبي أحمد ورئيس أركان الجيش لإعداد إستراتيجية جديدة للدفاع

الموجة الثانية.. الصحة العالمية تحذر من مرحلة خطيرة حول كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يوم الأب العالمي .. إطلالات الفنانات برفقة الآباء بين الجرأة والاحتشام

أبرزهن مريهان حسين وريا أبي راشد .. شاهد نجمات استوحين إطلالاتهن من سعاد حسني

في اليوم العالمي للأب 2020.. تعرف على تأثيره الإيجابي في حياة أبنائه