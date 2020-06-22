إثم عظيم وجناية كبرى.. الأزهر يحذر من يمارس حياته بشكل طبيعي مع علمه بحمله للوباء

الإسلام حث المسلم على التحلي بالمسؤولية، ورعاية حُرمة من حوله، ودفع الضرر عنهم، مسشتهدة بما روى عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن









وباء كوفيد19 ابتلاء من الله -تعالى- ، ومن ابتلي بهذا الوباء فعليه أن يصبر، وأن يتوكل على ربه- تبارك وتعالى- ، وأن يأخذ بالأسباب، وأن يعزل نفسه حتى لا يُلحق الضرر بغيره، مشيرةً: "مع الأسف الشديد بعض الناس لا يبالي بخطورة الوباء ويمارس حياته بشكل طبيعي مع علمه بحمله للوباء، وإن أول من يتأذى من المصاب هم أسرته والمقربون منه، وهذا إثم عظيم وجناية كبرى. وأضافت فتوى البحوث بالأزهر ، عبر صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك» أن









قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ»، [الأنعام: 140]، حيث وصف الله- تعالى- المستهتر بحرمة النفس البشرية بالخسران والضلال المبين، وففي هذا أعظم رادع من التهاون والتفريط في كل ما يؤدي لهذه النتيجة. واستشهدت بقوله - تعالى-: «





واستدلت بما روى عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « الطاعون رِجسٌ أُرسل على طائفةٍ من بني إسرائيل ، أو على من كان قَبلكم ، فإذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه ».





وتابعت أنه ورد عن أبي هريرة- رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -« لا يوردنَّ مُمرض على مصح».





وواصلت: عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم «إنا قد بايعناك فارجع». ففي هذا الحديث يعلم النبي- صلى الله عليه وسلم- أن السلوك الرشيد في عدم مخالطة المصاب.









وأردفت: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللهِ، لاَ تُؤْذِي النَّاسَ، لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ، فَجَلَسَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ، فَاخْرُجِي، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا.





وأشارت فتوى البحوث بالأزهر إلى أن المنظمات الطبية أكدت أن أفضل وسائل لمجابهة هذا الوباء منع المخالطة؛ تفاديا لا نتشار الوباء، وهذه من دلائل نبوة النبي- صلى الله عليه وسلم- الذي بين السلوك الرشيد في التعامل مع هذا الداء ونهى عن اختلاط المصاب بغيره، ومن المتيقن أن مخالطة المصاب لغيره تؤدي لنقل المرض إلى غيره.



