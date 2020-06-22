عمر هريدي وكيلا لنقابة المحامين









اختار مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب رجائى عطية ، عمر هريدى وكيلا للنقابة العامة للمحامين .









وقال رجائي عطية نقيب المحامين ، عقب الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب ، أننا علي أعتاب مهمة كبري حيث تأمل الجمعية العمومية منا أن ننهض بالنقابة وبالمحاماة، ونحن إن شاء الله علي هذا الوعد .





وأضاف النقيب، أن من فاتهم أن يكونوا في التفويض بتعيين هيئة المكتب فهم في القلب وجزء لا يتجزأ من مجلس النقابة، وسيطلعون بمهام جثيمة سوف نشارك فيها جميعا.





وأوضح النقيب، أنا نبدأ معا عهدا جديدا ننهض فيه بالمحاماة وبنقابة المحامين، مؤكدا أنه سيتم توزيع العمل علي اللجان الذي يتم اختيارها لأنها جزء لا يتجزأ من أعمالنا.









وكانت النقابة العامة للمحامين برئاسة الفقيه رجائي عطية نقيب المحامين، قد شكلت هيئة مكتب النقابة، للوكالة، والأمانة العامة والصندوق.





وضم التشكيل الجديد عددا من المحامين ففي الوكالة تم إختيار، مجدي سخي ومحب المكاوي و عمر هريدي و يحيى التوني