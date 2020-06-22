البحر الأحمر: المحافظة على درجة عالية من الاستعداد لعودة السياحة

اطمأن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لعودة السياحة الخارجية للمحافظة، مؤكدا أن المحافظة على درجة عالية من الاستعداد للسائحين من المطار إلى الفندق.





وأضاف حنفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الاثنين، أن هناك استعدادات كبيرة لعودة السياحة للمحافظة، متابعا أنه نتابع الأمر خطوة بخطوة وكل الإجراءات الاحترازية والتباعد والتطهير.





وأكمل محافظ البحر الأحمر، أنه :"هو تحدي وإحنا هنكون قده، وهنرجع زي ما كنا، وقبل كورونا نسبة الأشغال وصلت لـ 70% وكورونا سببت ضربة قوية"، مستدركا أنه :"ما نطبقه من إجراءات أعلي من المطلوب عالميًا ، واخدنا بالنا من أدق التفاصيل".





وأكد اللواء، أنه فيما يتعلق بموضوع العاملين في الفنادق السياحية بالمحافظة، وزارة الصحة المصرية تقوم بدور كبير، وتتابع الأمر بكل دق واهتمام كبير.



