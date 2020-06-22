AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخيرا بعد طول انتظار .. آبل تكشف عن ميزة جديدة في تنبيه المكالمات

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:01 م
أخيرًا بعد طول إنتظار..آبل
أخيرًا بعد طول إنتظار..آبل تكشف عن ميزة جديدة
Advertisements
قسم التكنولوجيا
كشفت شركة آبل الأمريكية منذ فليل ضمن فعاليات مؤتمر المطورين WWDC 20 عن ميزة جديدة لمستخدمي آيفون حول العالم، والتى لطالما انتظرها الملايين، وهى التنبيه بالمكالمات الواردة بدون قفل الشاشة بالكامل، والتى ستأتى لمستخدمى ios 14 فقط.

اشتكى مرارًا وتكرارًا أصحاب هواتف آيفون من عدم تمكنهم من إستخدام أى ميزة فى الهاتف عند تلقي مكالمة، ويكون أمامهما خيارن فقط إما الرد من أجل إلفاء قفل الشاشة، أو تجاهل ارد و الإنتظار لحين إنتهاء الإتصال، على الرغم من تواجد هذه الميزة فى نظام أندرويد منذ سنوات.

ومع إتاحة نظام ios 14 سيمكن أخيرًا لأصحاب آيفون إكمال تصفحهم لأى محتوى على الهاتف دون إرغامهم على الرد، لفك قفل الشاشة التقليدي، وتوقف أى وظيفة فورًا.

يأتى ذلك ضمن فعاليات مؤتمر آبل السنوي للمطورين 2020، والذى يقام عبر الإنترنت فقط ضمن إجراءات السلامة و الوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، والذى يشهد الإعلان عن أنظمة تشغيل آبل الجديدة، منها آيفون وآيباد وماك وآبل ووتش وآبل تي في.
أخيرا بعد طول انتظار .. آبل تكشف عن ميزة جديدة في تنبيه المكالمات
أخيرا بعد طول انتظار .. آبل تكشف عن ميزة جديدة في تنبيه المكالمات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل إصداره .. شاهد تسريبات جديدة لـ iOS 14 من آبل

أبل تحل مشكلة Face ID أثناء ارتداء الكمامة.. التحديث القادم

آبل تعقد مؤتمرها السنوى للمطورين 2020 أونلاين ومجانا في هذا التاريخ

آبل تطلق تحديث iOS 13.5 رسمياً.. وثلاثة مميزات لمواجهة كورونا

لربط آيفون بكمبيوتر MacOS.. آبل تصدر تطبيقا للرسائل يسهل المشاركة بين أجهزتها.. فيديو

مشكلة فى هواتف آيفون 11.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد موسى: العالم يرى مخاطر السد الإثيوبي الفنية

بـ جينز ممزق.. حلا شيحة بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

بعد اقتحام مقراتها.. الأعلى للإعلام تتقدم ببلاغ لـ النائب العام

اعرف الحقيقة.. هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام؟

ذهب ومرصعة بالماس.. سعر خرافى لـ ساعة ياسمين صبرى فى جلسة تصوير

سقط أرضا أم من البلكونة.. كيف توفي رضيع الفنان أوس أوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيروس أقوى وأسرع وأخطر.. متى تبدأ الموجة الثانية لـ كورونا؟

اعرف الحقيقة.. هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام؟

بـ جينز ممزق.. حلا شيحة بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد