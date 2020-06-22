أخيرا بعد طول انتظار .. آبل تكشف عن ميزة جديدة في تنبيه المكالمات





اشتكى مرارًا وتكرارًا أصحاب هواتف آيفون من عدم تمكنهم من إستخدام أى ميزة فى الهاتف عند تلقي مكالمة، ويكون أمامهما خيارن فقط إما الرد من أجل إلفاء قفل الشاشة، أو تجاهل ارد و الإنتظار لحين إنتهاء الإتصال، على الرغم من تواجد هذه الميزة فى نظام أندرويد منذ سنوات.





ومع إتاحة نظام ios 14 سيمكن أخيرًا لأصحاب آيفون إكمال تصفحهم لأى محتوى على الهاتف دون إرغامهم على الرد، لفك قفل الشاشة التقليدي، وتوقف أى وظيفة فورًا.





يأتى ذلك ضمن فعاليات مؤتمر آبل السنوي للمطورين 2020، والذى يقام عبر الإنترنت فقط ضمن إجراءات السلامة و الوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، والذى يشهد الإعلان عن أنظمة تشغيل آبل الجديدة، منها آيفون وآيباد وماك وآبل ووتش وآبل تي في.

كشفت شركة آبل الأمريكية منذ فليل ضمن فعاليات مؤتمر المطورين WWDC 20 عن ميزة جديدة لمستخدمي آيفون حول العالم، والتى لطالما انتظرها الملايين، وهى التنبيه بالمكالمات الواردة بدون قفل الشاشة بالكامل، والتى ستأتى لمستخدمى ios 14 فقط.