محمد حجازي: أردوغان والميليشيات الإرهابية يهددون الأمن القومي العربي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك توافقا بين مصر والأشقاء في ليبيا بأن التهديد التركي يهدد أمن مصر القومي أيضا .





وأضاف محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجامعة العربية سوف تدين بشكل صريح التدخل التركي السافر في ليبيا".





ولفت محمد حجازي:" بيان الجامعة العربية سوف يدين التدخلات التركية التي تهدد الأمن القومي العربي".





وتابع محمد حجازي:" الديكتاتور أردوغان والمليشيات الإرهابية يهددون الأمن القومي العربي".





وأكمل محمد حجازي:" لابد أن يكون حل الأزمة الليبية حلا سياسيا ودعوة كافة الأطراف الليبية للمفاوضات تحت مظلة الجامعة العربية".





ولفت محمد حجازي: "يجب أن يكون الجيش الليبي الوطني هو الوحيد الحامل للسلاح في ليبيا".



