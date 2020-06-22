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محمد حجازي: أردوغان والميليشيات الإرهابية يهددون الأمن القومي العربي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال   السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك توافقا بين مصر والأشقاء في ليبيا بأن التهديد التركي يهدد أمن مصر القومي أيضا .

وأضاف محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجامعة العربية سوف تدين بشكل صريح التدخل التركي السافر في  ليبيا".

ولفت محمد حجازي:"  بيان الجامعة العربية سوف يدين التدخلات التركية التي تهدد الأمن القومي العربي".

وتابع محمد حجازي:"  الديكتاتور أردوغان والمليشيات الإرهابية يهددون الأمن القومي العربي".

وأكمل محمد حجازي:"  لابد أن يكون حل الأزمة الليبية حلا سياسيا ودعوة كافة الأطراف الليبية للمفاوضات تحت مظلة الجامعة العربية".

ولفت محمد حجازي: "يجب أن يكون الجيش الليبي الوطني هو الوحيد الحامل للسلاح في ليبيا".

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