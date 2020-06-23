AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بدأوا كمان يقنعوك إنها حلال.. أمير طعيمة يشن هجوما حادا على المتعاطفين مع سارة حجازي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:40 ص
امير طعيمة
امير طعيمة
Advertisements
مصطفى كرم

شن الشاعر الغنائي أمير طعيمة هجوما حادا على المتعاطفين مع سارة حجازي والشذوذ الجنسي والمنتحرين.

وكتب أمير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏بعد مادافعوا عّن المثلية الجنسية وبدأوا كمان يقنعوك إنها حلال، ده غير ان الالحاد ما يغضبش ربنا في حاجة".

وتابع "ما استبعدش يدافعوا عّن زنا المحارم بحجة ان الطرفين ما أذوش حد و انها حرية شخصيةاحنا مَش شيوخ بس لما بنعمل معصية بنبقى عارفين انها معصية مَش  بنغير ثوابت عشان نريح ضميرنا".

إقرأ أيضا :

الكره والتعصب بيهدم.. أمير طعيمة يعلق على إصابة ابنة خالد الغندور بكورونا

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين" ‏‎اخيرا شوفت حد من الوسط الفني بيقول كده" و" ‏‎الله يفتح عليك واخيرا واحد من مشاهير اتكلم بمنطق وعقل" و" ‏‎مشفتش حد من الوسط الفني الا و بيدافع عنهم  وأخيرا شفت حد عاقل ف الوسط انت اكتر انسان يحترم ف الوسط ده".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساحر الكلمات.. آيتن عامر توجه رسالة إلى أمير طعيمة بعيد ميلاده

بلاش نعي عشان نسبة الشفاء كبيرة.. أمير طعيمة ينصح متابعيه بكيفية التعامل مع مصابي كورونا

الكره والتعصب بيهدم.. أمير طعيمة يعلق على إصابة ابنة خالد الغندور بكورونا

ترشيحاتنا

بعد إعلان حملها .. صوفي تيرنر بالكمامة مع زوجها في شوارع لوس أنجلوس .. صور

3 سيناريوهات متوقعة.. هل يستمر تفشي كورونا لعشرات السنوات؟

أعظم معصية في ذي القعدة.. احذر الوقوع فيها إثمها كبير عند الله

عداد مصائب نجوم الفن في 2020 لا يتوقف .. وفاة رضيع أوس أوس .. وإصابة رجاء الجداوي بـ كورونا

تعرف على سبب تخلي BMW عن الآلاف من موظفيها

بعد اعتزاله.. زوجة أندر تيكر تهاجم wwe.. تعرف على السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون ممزق.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على إنستجرام

جمبسوت أحمر .. نداء شرارة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لمرضى القلب والسكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟