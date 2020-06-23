بدأوا كمان يقنعوك إنها حلال.. أمير طعيمة يشن هجوما حادا على المتعاطفين مع سارة حجازي

شن الشاعر الغنائي أمير طعيمة هجوما حادا على المتعاطفين مع سارة حجازي والشذوذ الجنسي والمنتحرين.



وكتب أمير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏بعد مادافعوا عّن المثلية الجنسية وبدأوا كمان يقنعوك إنها حلال، ده غير ان الالحاد ما يغضبش ربنا في حاجة".



وتابع "ما استبعدش يدافعوا عّن زنا المحارم بحجة ان الطرفين ما أذوش حد و انها حرية شخصيةاحنا مَش شيوخ بس لما بنعمل معصية بنبقى عارفين انها معصية مَش بنغير ثوابت عشان نريح ضميرنا".

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وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين" ‏‎اخيرا شوفت حد من الوسط الفني بيقول كده" و" ‏‎الله يفتح عليك واخيرا واحد من مشاهير اتكلم بمنطق وعقل" و" ‏‎مشفتش حد من الوسط الفني الا و بيدافع عنهم وأخيرا شفت حد عاقل ف الوسط انت اكتر انسان يحترم ف الوسط ده".