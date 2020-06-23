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سيارات

الاستثمار الكوري للسيارات ينخفض في الأسواق الخارجية لها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أثَّر الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد، على الاستثمار العالمى لعام 2020 بشكل كبير حول العالم، ومن بين هذه الاستثمارات صناعة السيارات وبشكل كبير نظرا لغلق معظم مصانع انتاج المركبات بمختلف أنواعها.

وفى كوريا الجنوبية تراجعت الاستثمارات في الأسواق الخارجية لها بنسبة 15.3% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام ، وبلغت قيمة الاستثمارات التي قامت بها الشركات الكورية الجنوبية، وكان أولها صناعة السيارات، 12.62 مليار دولار أمريكي في الربع الأول، مقارنة بـ 14.91 دولارًا للفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة الاقتصاد والمالية، استثمرت الشركات الكورية الجنوبية 3.58 مليار دولار في الولايات المتحدة في الربع الأول، بانخفاض 7.1% على أساس سنوي كتطوير مصنع كيا في ولاية جورجيا الأمريكية .


وانخفض الاستثمار المباشر لكوريا الجنوبية في الصين حيث يتم إنتاج سيارات هيونداي وكيا الخاصة بالسوق الصينية، ويضاف لها كذلك طرازات سانج يونج مع بعض المستثمرين المحليين.


والانخفاض وصل إلى نسبة 56.7% على أساس سنوي إلى 730 مليون دولار في الربع الأول.


وحسب القطاع؛ تراجعت الاستثمارات التي قامت بها شركات المال والتأمين الكورية الجنوبية بنسبة 31.3% على أساس سنوي إلى 3.6 مليار دولار في الربع الأول.

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