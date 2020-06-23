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العلاقات لن تتأثر.. وليد المعلم: سوريا والعراق يقاتلان داعش في خندق واحد "فيديو"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
تساءل وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إنه إذا أردنا أن نشتري دواء لمكافحة وباء فيروس كورونا  هل يُسمح لنا بشرائه؟ منوهًا بأنه لا استثناءات في قانون قيصر. 

وأضاف وزير الخارجية السوري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "علاقاتنا مع الصين جيدة، والصين دولة حليفة، والحوار بيننا وبينهم مستمر ولن يتوانى عن كسر قانون قيصر". 

وأشار إلى أن رئيس وزراء الأردن كان يقول إن قانون قيصر لن يؤثر على التبادل التجاري والاقتصادي بين سوريا والأردن. 

وفي سياق آخر أكد وزير الخارجية السوري، أن سوريا والعراق تقاتلان داعش في خندق واحد، فمن الطبيعي ألا تتأثر علاقاتهما الثنائية. 

وتابع أن هناك تحالفًا بين سوريا وروسيا والموقف الروسي لسوريا مستمر، ولن نجد أي تقصير من الجانب الروسي لدعم سوريا. 
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