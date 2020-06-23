من لحظة الوصول حتى انتهاء المناسك.. وزير الحج السعودى: برنامج مخصص لكل حاج هذا العام

وأضاف وزير الحج السعودى خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الثلاثاء، أنه بمجرد وصول الحجاج هناك العديد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بجميع مراحل مناسك الحج، مع توافر الكثير من البروتوكولات الصحية.





وتابع أن تلك الإجراءات الصحية تعتبر تنفيذية دقيقة، بالإضافة إلى توفير برنامج مخصص لكل حاج بدءا من وصوله حتى انتهائه من مناسك الحج وعودته إلى الوطن.





وأكد أن تلك الإجراءات الصحية التى تم اتخاذها فى الحج هى من أجل الاهتمام بجميع الحجاج ومن حولهم.