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من لحظة الوصول حتى انتهاء المناسك.. وزير الحج السعودى: برنامج مخصص لكل حاج هذا العام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:07 ص
محمد صالح بن طاهر
محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج السعودى
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هاجر إبراهيم
قال محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج السعودى: إن هناك خطط تنفيذية إستثنائية لهذا العام، مشيرا إلى أنها تقيم بتفاصيل دقيقة لمنظومة الحجاج للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الصحية.

وأضاف وزير الحج السعودى خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الثلاثاء، أنه بمجرد وصول الحجاج هناك العديد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بجميع مراحل مناسك الحج، مع توافر الكثير من البروتوكولات الصحية.

وتابع أن تلك الإجراءات الصحية تعتبر تنفيذية دقيقة، بالإضافة إلى توفير برنامج مخصص لكل حاج بدءا من وصوله حتى انتهائه من مناسك الحج وعودته إلى الوطن.

وأكد أن تلك الإجراءات الصحية التى تم اتخاذها فى الحج هى من أجل الاهتمام بجميع الحجاج ومن حولهم.
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