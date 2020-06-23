طمعا في مجوهراتها.. عاطل يعتدي على سيدة كفيفة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي لارتكابه واقعة التعدي بالضرب على سيدة مسنة بمسكنها وسرقة مشغولاتها الذهبية.







البداية عندما تلقى قسم شرطة أول أسيوط بلاغا من موظف مقيم بدائرة القسم بقيام مجهول بالطرق على باب مسكن عمته "مسنة وكفيفة" الكائن بدائرة القسم، ولدى فتحها الباب تعدى عليها بالضرب بحجر فأصابها بكدمات رضية بالرأس واستولى على "3 غويشة ذهبية".



















توصلت تحريات فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.











عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه نظرًا لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها، عقد العزم على سرقتها، وفي تاريخ الواقعة توجه إلى مسكن المجني عليها وقام بالطرق على الباب بزعم أنه نجل شقيقها، وعقب فتحها الباب تعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها واستولى على المسروقات، وتم بإرشاده ضبط "2 غويشة - 5 جرامات من مخدر الهيروين - مبلغ مالي "حصيلة بيع الغويشة الثالثة"، وأقرّ ببيعها لأحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة ثانٍ أسيوط "سيئ النية")، أمكن ضبطه، كما اعترف المتهم بشرائه المواد المخدرة من حصيلة بيع الغويشة بقصد التعاطي.







