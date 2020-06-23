بالورود.. 5 حالات يحتفلون بتعافيهم من كورونا بمستشفى قنا العام للحجر الصحي

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، عن تعافى و خروج 5 حالات جديدة من مصابين فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم على مدار الأيام الماضية.





وقدمت إدارة المستشفى الورود للمتعافين خلال خروجهم من المستشفى، فيما قدم المتعافين الشكر لإداة المستشفى و أطقمها الطبية على رعايتهم و اهتمامهم بالمرضى خلال فترة تلقيهم العلاج، وبذلهم مجهودا كبيرا فى علاج المصابين رغم المخاطر المحيطة بهم.





وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، شهد المستشفى اليوم الثلاثاء خروج 5 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا جديدة بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء التام، ليصبح اجمالى عدد المتعافين بالمستشفى منذ تحويلها إلى مستشفى حجر صحى 51 حالة.





و أوضح الديب، بأن المستشفى بأطقهما الطبية و جميع العاملين بها يبذلون ما فى وسعهم لخدمة المرضى بما يساهم فى التعجيل بفترة الشفاء، لافتًا إلى أن مصابى كورونا يحظون برعاية طبية متكاملة وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة.





يذكر أن مستشفى قنا العام، صدر قرار بتحويله إلى مستشفى للحجر الصحى يوم 4 يونيو الجارى، لاستقبال الحالات الايجابية من مصابى كورونا والتى يتم تحويلها من المستشفيات المحيطة، بغرض استيعاب العدد المتزايد للمصابين بفيروس كورونا.





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