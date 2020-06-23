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يخفض الكوليسترول والضغط .. تعرف على فوائد شرب كوب من الشاى يوميا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:14 م
فوائد الشاى
فوائد الشاى
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أسماء عبد الحفيظ

يقبل الكثير من الناس على تناول الشاى يوميا، ولكن البعض يجهل فوائده، لذلك نوضح فوائد تناول كوب من الشاي الاحمر او الاخضر. 

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كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن فوائد لا تعد ولا تحصي لتناول الشاى، بالوانه، وخاصة فائدة الشاى فى خفض الكولسترول.


ووفقا لما نشره الموقع ان الشاى لا يزال مهمًّا ومتفوقًا على بعض الأطعمة الأخرى، فيما يتعلق بالقدرة على خفض الكولسترول في الدم.


واشار الموقع إلى أن الشاي - سواء الأسود والأخضر – يتمتع بامتيازات أخرى كذلك، فهو يساعد في الحفاظ على صحة ضغط الدم وتقليل الالتهاب، وكذلك تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.


ونصح الموقع مرضي الكولسترول بالحرص على تناول كوب من الشاى يوميا والابتعاد التام عن أنظمة الغذاء التى تتسبب ارتفاع الكولسترول فى الدم.

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