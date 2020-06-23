رئيس بولندا يخضع لاختبار كورونا من أجل مقابلة ترامب

ذكرت شبكة "سي إن إن"، الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس البولندي أندريه دودا والوفد المرافق له سيخضعون جميعا لاختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل زيارتهم للعاصمة الأمريكية واشنطن.





وأضافت أنه سيتم اختبار المسؤولين الأمريكيين كذلك الذين سينضمون إلى اجتماعات بين دودا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.





دودا هو أول رئيس دولة يزور البيت الأبيض منذ أن تسبب وباء فيروس كورونا إلى إغلاق حركة السفر الدولية. وقد استعرض كبار المسؤولين في الإدارة الزيارة يوم الثلاثاء.





من المتوقع أن يثير دودا خلال الزيارة مسألة نقل بعض القوات الأمريكية من ألمانيا حيث يخطط ترامب لخفض عدد القوات بمقدار 9500 إلى بولندا.





كما يتضمن جدول أعمال الزيارة قضايا الطاقة والتجارة والأمن الإقليمي وخطط عملية إعادة الفتح عقب الإغلاق أثناء الوباء.